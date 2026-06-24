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Bünyan'da 2.Karavan ve Doğa Sporları Festivali Yapılacak

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2. Bünyan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Festivali'nin 26-27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağını belirterek, tüm Kayserilileri festivale davet etti.

Bünyan'da 2.Karavan ve Doğa Sporları Festivali Yapılacak

2. Bünyan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Festivali 26-27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 3 gün sürecek festivale tüm Kayserileri davet etti.
Etkinlikler kapsamında 26 Haziran Cuma günü Yarışmalar ve Açık Hava Sineması, 27 Haziran Cumartesi Konserler ve Yarışmalar, 28 Haziran Pazar günü ise Doğa Yürüyüşü ve Doğa Sporları Etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

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