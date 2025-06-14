Bünyan'da 3 araca 79 bin lira cezai işlem uygulandı
Bünyan ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bünyan'da 3 araca 79 bin lira cezai işlem uygulandı gerçekleştirilen şok uygulamada 552 şahıs ve 145 oto sorgusu gerçekleştirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerin katılımıyla Bünyan ilçesinde şok uygulamalar gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda; 552 şahıs, 145 oto sorgusu yapılırken, 24 bin 400 dal makaron, 5 adet kaçak akıllı cep telefon ele geçirildi.
3 şahıs hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca 3 araca toplam 79 bin 42 TL cezai işlem uygulandı.