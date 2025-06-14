Bünyan'da 3 araca 79 bin lira cezai işlem uygulandı

Bünyan ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bünyan'da 3 araca 79 bin lira cezai işlem uygulandı gerçekleştirilen şok uygulamada 552 şahıs ve 145 oto sorgusu gerçekleştirildi.

Bünyan'da 3 araca 79 bin lira cezai işlem uygulandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerin katılımıyla Bünyan ilçesinde şok uygulamalar gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda; 552 şahıs, 145 oto sorgusu yapılırken, 24 bin 400 dal makaron, 5 adet kaçak akıllı cep telefon ele geçirildi.

3 şahıs hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca 3 araca toplam 79 bin 42 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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