Bünyan'da 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinliği

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bünyan'da 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinliği

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bünyan İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen etkinliğe, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, Bünyan İlçe Başkanı Mert Can Kahraman, Milliyetçi Hareket Partisi il başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik, beraberlik ve milli dayanışma vurgusunun ön plana çıktığı programda, milli ve manevi değerler bir kez daha hatırlandı. Etkinlik kapsamında mehteran gösterileri, halk oyunları, bilgi yarışması ödül töreni, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Programda sahne alan Bünyanlı halk ozanı Mustafa Altunkaynak da seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.
3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Gazeteci Yunus Bekir Anılacak
Kayseri’de Gazeteci Yunus Bekir Anılacak
Çopuroğlu'ndan Mustafa Keser'in 'alırken mi, satarken mi?' fıkrasına tepki
Çopuroğlu’ndan Mustafa Keser’in ‘alırken mi, satarken mi?’ fıkrasına tepki
Kayseri dahil 16 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 198 gözaltı
Kayseri dahil 16 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 198 gözaltı
Millet Bahçesi'ne yapılan bin metrelik aydınlatma sistemi ile enerji verimliliği sağlandı
Millet Bahçesi’ne yapılan bin metrelik aydınlatma sistemi ile enerji verimliliği sağlandı
2026-2035 dönemi
2026-2035 dönemi
Kayseri'de nefes borusuna cisim kaçan kurye polis müdahalesiyle kurtarıldı
Kayseri’de nefes borusuna cisim kaçan kurye polis müdahalesiyle kurtarıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!