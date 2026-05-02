Bünyan'da 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinliği

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bünyan İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen etkinliğe, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, Bünyan İlçe Başkanı Mert Can Kahraman, Milliyetçi Hareket Partisi il başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik, beraberlik ve milli dayanışma vurgusunun ön plana çıktığı programda, milli ve manevi değerler bir kez daha hatırlandı. Etkinlik kapsamında mehteran gösterileri, halk oyunları, bilgi yarışması ödül töreni, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Programda sahne alan Bünyanlı halk ozanı Mustafa Altunkaynak da seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

