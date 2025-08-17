Bünyan'da 5'inci geleneksel Pilav ve Domates Şenliği düzenlendi

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Köyü’nde Pilav ve Domates Şenliği’nin bu yıl 5’incisi düzenlendi. Şenlikte konuşan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin: “Ünlü sanatçımız Ahmet Eşkin’in de katılımıyla düzenlediğimiz Karahıdır Köyü 5. Geleneksel Pilav ve Domates Şenliğimizi büyük bir coşku ve yoğun katılımla tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde bir araya geldiği, dostlukların pekiştiği, geleneklerimizin yaşatıldığı bu güzel etkinlik, ilçemizin kültürel zenginliğine ayrı bir renk kattı. İlçe Kaymakamımız Yücel Erdem, MHP İl Başkanımız Enes Ertuğrul Kalın ve Divan Kurulu Üyeleri, MHP KAÇEP İl Başkanımız Nurten Yelkara, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, ilçe başkanlarımız ve yönetimleri, belediye meclis üyelerimiz, ilçe oda başkanlarımız, ilçe protokolümüz ve çok kıymetli hemşehrilerimizle birlikte şenliğimize katıldık. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, köyümüzün misafirperverliğini ve güzel yüreğini bir kez daha ortaya koyan Karahıdır Köyü sakinlerimize, emek veren tüm arkadaşlarımıza ve katılım sağlayan değerli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.