Bünyan’da Akmescit OSB toplantısı

(RHA)- Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Akmescit OSB projesine ilişkin düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, projenin mevcut durumu ve ilçeye sağlayacağı ekonomik katkılar ele alındı.



Bünyan ilçesinde ekonomik kalkınma ve istihdam açısından büyük önem taşıyan Akmescit Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesine yönelik çalışmalar hız kazandı. İlçenin geleceğine yön verecek yatırım kapsamında geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcıları Yıldıray Hakkı Koç ve Atilla Bilici, ilçe siyasi parti başkanları, oda başkanları, kurum müdürleri ile Akmescit Mahallesi sakinleri; AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Faruk Gümüş’ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda, projenin mevcut durumu ve izlenecek yol haritası ele alındı. İstişarelerde, Akmescit OSB’nin ilçeye sağlayacağı ekonomik katkılar, yatırım potansiyeli ve oluşturulacak istihdam imkanları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Bünyan’ın üretim kapasitesinin artacağı ve ekonomik yapısının güçleneceği yönünde görüş birliğine vardı.

Toplantının ardından heyet, OSB olarak planlanan alanda incelemelerde bulunarak yürütülecek çalışmalar hakkında yerinde değerlendirmeler yaptı. Program kapsamında ayrıca bölgedeki sağlık ocağı ve okul ziyaret edilerek vatandaşlarla bir araya gelindi, talep ve öneriler dinlendi.

Akmescit Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte Bünyan’da sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yeni iş alanlarının oluşturulması ve bölgesel kalkınmanın hız kazanması hedefleniyor. Projeyle birlikte ilçede üretim, yatırım ve istihdam odaklı yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

