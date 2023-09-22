Bünyan'da altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

İlçe merkezinde alt yapı kurumları ile Bünyan Belediyesi işbirliği ile başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde Sümer, Sağlık, Cumhuriyet Camicedit Mahallelerinde altyapı sistemleri modernize edilerek daha sağlıklı ve kaliteli hale getiriliyor.

Ana hatlarda başlatılan altyapı çalışmalarının tamamlanması ile çalışmaların sokaklarda da devam edeceğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Mahallelerimizde altyapı çalışmalarının tamamlanması ile ekiplerimiz zaman kaybetmeden üstyapı parke ve asfalt bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.