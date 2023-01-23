Bünyan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Bünyan genelinde bu yıl başlatılan ve tarihinde ilk kez asfalt gören sokaklara kadar ulaştırılan asfalt çalışmaları, yağışsız hava koşullarının fırsata çevrilmesi ile kaldığı yerden devam ediyor.

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  • 23.01.2023 16:34
  • Güncelleme: 23.01.2023 16:53
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Bünyan'da asfalt çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan genelinde bu yıl başlatılan ve tarihinde ilk kez asfalt gören sokaklara kadar ulaştırılan asfalt çalışmaları, yağışsız hava koşullarının fırsata çevrilmesi ile kaldığı yerden devam ediyor.

Başlatılan çalışma ile günlük ortalama bin vatandaşa hizmet veren Bünyan Devlet Hastanesi çevresinin tamamı asfalta kavuşturuluyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’2023 yılı içerisinde altyapı hazırlıkları tamamlanacak olan bölgelerimizde asfalt çalışmalarımızı sürdürerek Bünyan’ımızın ulaşım sorununu tamamen gidermiş, gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek çalışma ve projeler için ilçemizi hazır hale getireceğiz. Çalışmalarımıza verdiği büyük destek için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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