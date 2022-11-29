Bünyan'da asfalt çalışmaları sokaklarda devam ediyor

Bünyan'da merkez mahallelerinin ara sokakların da yapımı planlanan asfalt çalışmalarına başlandı.

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  • 29.11.2022 14:45
  • Güncelleme: 29.11.2022 15:55
Bünyan'da asfalt çalışmaları sokaklarda devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan’da merkez mahallelerinin ara sokakların da yapımı planlanan asfalt çalışmalarına başlandı.

İlçe merkez mahallelerinde ihtiyaç duyulan ve uzun süredir yapımı beklenen sokaklarda başlatılan asfalt serim çalışmalarına Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç’un da katılımıyla başlandı.

Başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklama yapan Başkan Altun, ’’İlk etap olarak Sümer Mahallemize bağlı Yavuz, Sümbül ve Kanuni Sokaklarda başlattığımız çalışmaları yerinde inceledik. Sümer Mahallemizde başlattığımız çalışmalara Fatih Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Cami Kebir Mahallesi ve Gergeme Mahallesinde devam edeceğiz. İlçe merkezimiz ve çevre mahallelerimizde birçok farklı noktada özveri ile çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi kutluyor, asfalt serim çalışmalarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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