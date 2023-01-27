Bünyan'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi tarafından Gergeme Mahallesinde başlatılan asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Bu yıl ilçe genelinde gerçekleştirilen asfalt, parke ve yaya yolu çalışmaları ile yoğun kullanılan, önem ve aciliyet arz eden birçok mahalle ve bölgenin ihtiyaçları giderilerek; Bünyan ulaşımı konforlu, güvenli ve sağlıklı hale getirildi. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Yaptığımız planlama ile ilçe merkez mahallelerimizin neredeyse tamamını asfalta kavuşturarak ulaşım ihtiyaçlarını giderdik. Bununla yetinmeyerek önümüzdeki dönemde kalan mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bünyan’ımızı birçok alanda olduğu gibi ulaşım alanında da örnek ve öncü belediye haline getireceğiz. Özverili çalışmaları için ekiplerimize, çalışmalarımıza ve bizlere verdikleri destek için tüm halkımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.