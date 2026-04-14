Bünyan Hamamı yarın hizmete açılıyor

Bünyan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bahattin Ural Hoca Hamamı,’nın yarından itibaren hizmete açılacağı duyuruldu.

Bahattin Ural Hoca Hamamı, kadınlar için Salı, Perşembe ve Cumartesi, erkekler için Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri saat 11.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Hamam, Pazartesi günü ise saat 13.00’den sonra temizlik nedeniyle hizmet veremeyecek.

Ayrıca hamam, Pazartesi saat 13.00’e kadar ihtiyaç sahiplerine özel ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; “Bahattin Ural Hoca Hamamımız yarından itibaren hizmetinizde. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.“ ifadelerini kullandı.