Bünyan'da Bilim ve Sanat Şenliği Düzenlendi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen 'Bünyan Bilim ve Sanat Şenliği-3' programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkan Vekili Ramazan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Genel Koordinatör Dr. Feyza Somtaş Lekesizcan, kurum müdürleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel ve sanatsal çalışmalar sergilendi. Katılımcılar stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar büyük beğeni toplarken, emeği geçen öğretmen ve öğrenciler tebrik edildi.

Programda, bilim, sanat ve eğitime katkı sunan organizasyonun gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığı vurgulanırken, öğrencilerin ortaya koyduğu projeler takdirle karşılandı.
 

