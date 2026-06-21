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Bünyan'da Bisikletli Dünya Turisti ile Sıcak Karşılaşma Kamerada

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Karabey Durna, bisikletle dünya turuna çıkan İtalyan bir turistle yolda karşılaşarak sohbet etti ve ekmek ikramında bulundu o anlar kameraya yansıdı.

Bünyan'da Bisikletli Dünya Turisti ile Sıcak Karşılaşma Kamerada

 

(RHA)-Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Karabey Durna, bisikletle dünya turuna çıkan İtalyan bir turistle yolda karşılaşarak sohbet etti ve ekmek ikramında bulundu; o anlar kameraya yansıdı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan Karabey Durna, bisikletiyle dünya turuna çıkan İtalyan bir turist ile yolda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından bir süre sohbet eden ikili, yolculuk ve yaşam üzerine sohbet etti. Durna, misafirperverlik örneği göstererek İtalyan turiste ekmek ikramında bulundu. Samimi görüntülerin yaşandığı anlar Durna tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Durna ile turistin sohbet ettiği ve ekmek ikramında bulunduğu görüldü. Ayrıca İtalyan turistin cep telefonu ile çeviri yapmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Bir süre sohbetin ardından turist bisikleti ile yoluna devam etti.
 

Haber Merkezi

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