Bünyan'da cam teraslar bölgesine güvenli ulaşım için asfalt çalışması

Bünyan Belediyesi Cam Teraslar bölgesinde ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Bölgede vatandaşların ulaşımının güvenli hale getirilmesi ve kolaylaştırılması adına gerçekleştirilen çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.