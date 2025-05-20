Bünyan'da çatıda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karakaya Mahallesi'nde, iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Kayseri’nin Bünyan ilçesi Karakaya Mahallesi’nde, iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.