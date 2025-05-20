Bünyan'da çatıda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Karakaya Mahallesi’nde, iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.