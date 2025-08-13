Bünyan'da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı

CHP’nin mahalle delege seçimleri bugün Bünyan’da başladı. CHP Kayseri İl Başkan Yardımcıları Hamdi Korkmaz, Esra Tuğçe Şahin, Neşe Nasırlıoğlu ve Mikayil Sert’in gözlemciliğinde gerçekleştirilen seçimde, kırmızı liste sandıktan zaferle çıktı. Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve ekibi, Bünyan’daki tüm mahallelerde seçimleri kazandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Marzıoğlu, “Bu başarı, birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Bünyan’da partimizin gücünü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.