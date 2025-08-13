  • Haberler
  • Gündem
  • Bünyan'da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı

Bünyan'da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahalle delege seçimleri başladı. İlk seçim bugün Bünyan'da yapıldı. Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu, kırmızı liste ile girdiği delege seçimlerinde delegelerin tamamını alıp güven tazeledi.

Bünyan'da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı

CHP’nin mahalle delege seçimleri bugün Bünyan’da başladı. CHP Kayseri İl Başkan Yardımcıları Hamdi Korkmaz, Esra Tuğçe Şahin, Neşe Nasırlıoğlu ve Mikayil Sert’in gözlemciliğinde gerçekleştirilen seçimde, kırmızı liste sandıktan zaferle çıktı. Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve ekibi, Bünyan’daki tüm mahallelerde seçimleri kazandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Marzıoğlu, “Bu başarı, birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Bünyan’da partimizin gücünü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'da kırsal kalkınma devam ediyor
Kocasinan'da kırsal kalkınma devam ediyor
Konut satışında Melikgazi zirvede
Konut satışında Melikgazi zirvede
Sultan Hamid'in mamur edip Kayseri'ye hediye ettiği ilçe
Sultan Hamid'in mamur edip Kayseri'ye hediye ettiği ilçe
Perseid Meteor yağmuru Hıdırellez Gök Gözlem Evi'nde gözlemlendi
Perseid Meteor yağmuru Hıdırellez Gök Gözlem Evi'nde gözlemlendi
Kayseri'de okuma yazma bilmeyen sayısı her geçen gün azalıyor
Kayseri’de okuma yazma bilmeyen sayısı her geçen gün azalıyor
Başkan Metin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cem Evinde bir araya geldi
Başkan Metin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cem Evinde bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!