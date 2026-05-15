Bünyan'da Çiftçiler Günü'nde Tarımsal Sulama Eğitimi Programı Düzenlendi

Bünyan’da düzenlenen programa; Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile birlikte kurum amirleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında tarımsal sulamada verimliliğin artırılması, mevcut su kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu kullanımı ile modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerde özellikle sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemi vurgulanırken, doğru sulama yöntemlerinin hem üretim miktarını hem de kaliteyi doğrudan etkilediğine dikkat çekildi.

Yetkililer, değişen iklim koşulları ve azalan su kaynakları karşısında çiftçilerin bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür eğitim programlarının devam edeceğini ifade etti.