  • Haberler
  • Gündem
  • Bünyan'da damlama sulama ile ay çekirdeği üretiminde fenolojik gözlem yapıldı

Bünyan'da damlama sulama ile ay çekirdeği üretiminde fenolojik gözlem yapıldı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bünyan'da su tasarrufu sağlamak amacıyla damlama sulama yöntemi kullanılarak ay çekirdeği yetiştiriciliği yapılan alanlarda fenolojik gözlem yapıldı.

Bünyan'da damlama sulama ile ay çekirdeği üretiminde fenolojik gözlem yapıldı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ,İlçe Müdür Vekili Osman Süsoy ile birlikte Bünyan’da su tasarrufu sağlamak amacıyla damlama sulama yöntemi kullanılarak ay çekirdeği yetiştiriciliği yapılan alanlarda fenolojik gözlem yaptılar. Müdür Saklav yapılan kontrollerde hastalık ve zararlı yönünden herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bünyan'da damlama sulama ile ay çekirdeği üretiminde fenolojik gözlem yapıldı
Bünyan’da damlama sulama ile ay çekirdeği üretiminde fenolojik gözlem yapıldı
Rektör Altun, Anadolu Buluşmaları'nda 'Ailenin Geleceği' sempozyumunda konuştu
Rektör Altun, Anadolu Buluşmaları'nda 'Ailenin Geleceği' sempozyumunda konuştu
Başkan Yalçın, 'Ailenin Geleceği' sempozyumuna katıldı
Başkan Yalçın, ‘Ailenin Geleceği’ sempozyumuna katıldı
Kamu Sen İl Temsilcisi Sıdar: 'Kamu İşvereni, gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır'
Kamu Sen İl Temsilcisi Sıdar: “Kamu İşvereni, gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır”
Ekolojik Pazar 13'üncü kez açılıyor
Ekolojik Pazar 13’üncü kez açılıyor
19.Anadolu Buluşması'nda konuşan Bakan Göktaş: 'Ailemiz Geleceğimizdir'
19.Anadolu Buluşması'nda konuşan Bakan Göktaş: 'Ailemiz Geleceğimizdir'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!