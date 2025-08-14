Bünyan'da damlama sulama ile ay çekirdeği üretiminde fenolojik gözlem yapıldı
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bünyan'da su tasarrufu sağlamak amacıyla damlama sulama yöntemi kullanılarak ay çekirdeği yetiştiriciliği yapılan alanlarda fenolojik gözlem yapıldı.
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ,İlçe Müdür Vekili Osman Süsoy ile birlikte Bünyan’da su tasarrufu sağlamak amacıyla damlama sulama yöntemi kullanılarak ay çekirdeği yetiştiriciliği yapılan alanlarda fenolojik gözlem yaptılar. Müdür Saklav yapılan kontrollerde hastalık ve zararlı yönünden herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.