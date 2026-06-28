Bünyan'da Değirmen Restaurant yapılan törenle açıldı

Bünyan Belediyesi tarafından Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi Kayacık mevkiinde bulunan Değirmen Restaurant’ın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il, ilçe müdürleri ve il protokolü katıldı. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Benim için çok anlamlı, az önce gösterdi başkanımız. Şu fotoğrafı bana Selahattin başkan gösterdiğinde, ‘Bir hayalim var sayın valim, Kayserililerin hafta sonu geleceği ailesiyle vakit geçireceği, nezih bir ortamda oturacağı, bir kafe haline bir restoran haline burayı getireceğim’ dediğinde, işin gerçeği ilk yeri gördüğümde bunu nasıl başaracak? Nasıl olacak diye düşünmüştüm. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanımıza gösterdi. Her şey parayla olmuyor. Paranız olabiliyor, çok daha büyük bütçelerle çalışma yapıyor olabilirsiniz ama buranın bu hale gelmesi inanın parayla değil. Vizyonla, emekle, inançla, samimiyetle Değirmen Restaurant diye bir gerçek ortaya çıkıyor. Sadece Bünyan'a yapılmış bir hizmet değil. Bizim Kayseri'nin de hafta sonunları çocuklarımızla gelip vakit geçireceğimiz o Bünyan’ı anlattığınız 50 yıl önce, 30 yıl önceki canlılığının tekrar ortaya çıkarabileceği önemli bir yapı taşı oldu. Sadece Bünyan için değil Kayseri için çok kıymetli eseri ortaya çıkaran Bünyanımız’ın çalışkan belediye başkanı Selahattin Metin'i alkışlıyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şu açıklamalarda bulundu: “Bünyanımızın güzel insanları gerçekten bu sıcak ilgiyle ve samimi bir ortamda bizleri karşılayıp, bu güzel hizmetleri paylaşmamıza vesile olduğunuz için her birinize ben de ayrı ayrı teşekkür ediyor, yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun diyorum.”