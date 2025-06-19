Bünyan'da ekmek eski fiyattan satılacak

Kayseri'de Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liradan 11 liraya yükseldi. Bünyan'da ise Belediye Başkanı Selahattin Metin'in açıklamasına göre ekmeğin fiyatı ilçede 9 liradan satılmaya devam edecek.

Bünyan'da ekmek eski fiyattan satılacak

Kayseri’de 200 gram ekmeğin fiyatı  Fırıncılar Odasından alınan karar sonrası gelen zamla birlikte 9 liradan 11 liraya çıktı.
İlçelerde ekmeğe zam kararı uygulanacak mı merak konusu olurken Bünyan’da ekmeğe gelen zammın uygulanmayacağı açıklandı. Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Gül, ilçede bulunan fırın sahipleri ile bir araya geldi. Yapılan istişareler sonrasında ekmeğin 9 liradan satılmaya devam edileceği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Selahattin Metin, “Kayseri genelinde ekmek fiyatları 11 TL’ye yükseltilmiş olsa da, yaptığımız istişareler ve ortak anlayış çerçevesinde Bünyan’ımızda ekmek fiyatlarının bir ay daha 9 TL olarak devam etmesine karar verdik. Bu süreçte gösterdikleri duyarlılık ve fedakârlık için tüm fırıncı esnafımıza ve Başkanımız Kadir Gül’e teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin yanında olmaya, birlikte üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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