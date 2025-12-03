Bünyan'da engelliler günü programı düzenlendi

3 Aralık Engelliler Günü kapsamında Bünyan ilçesi Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’nde program düzenlendi. Programa, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programda, birlik, dayanışma ve farkındalık duygusunu güçlendirmek, engelli bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılımını destekleyen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Konuya ilişkin Bünyan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Bünyan Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak her adımın yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor; programa katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” denildi.