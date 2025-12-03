Bünyan'da engelliler günü programı düzenlendi

Bünyan ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve ailelerin katıldığı program düzenlendi.

Bünyan'da engelliler günü programı düzenlendi

3 Aralık Engelliler Günü kapsamında Bünyan ilçesi Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’nde program düzenlendi. Programa, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, engelli bireyler ve aileleri katıldı.
Programda, birlik, dayanışma ve farkındalık duygusunu güçlendirmek, engelli bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılımını destekleyen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Konuya ilişkin Bünyan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Bünyan Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak her adımın yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor; programa katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mehmet Şimşek, 'Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi'
Mehmet Şimşek, “Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi”
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!