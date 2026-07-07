Bünyan'da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, Bünyan ilçe merkezindeki çarşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf olan B.U. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. R.K. eline geçirdiği bıçakla B.U.’yu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı B.U., ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli R.K. gözaltına alındı.