Bünyan'da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bünyan'da esnaf kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, Bünyan ilçe merkezindeki çarşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf olan B.U. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. R.K. eline geçirdiği bıçakla B.U.’yu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı B.U., ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli R.K. gözaltına alındı. 

Haber Merkezi

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