Bünyan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze yararına kermes düzenlendi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 'Mazlum coğrafyaların yanında olmayı bir sorumluluk değil, insanlık görevi olarak görüyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum' dedi.
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Şehit İsmet Eraslan’ın aileleri ile birlikte, Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Gazze yararına düzenlenen kermese katıldı.
Başkan Metin, “Evlatlarımızın duyarlılığı, öğretmenlerimizin emekleri ve hemşehrilerimizin gösterdiği dayanışma bizlere umut veriyor. Mazlum coğrafyaların yanında olmayı bir sorumluluk değil, insanlık görevi olarak görüyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.