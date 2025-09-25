Bünyan'da harabe binaların yıkımına başlandı

Bünyan'da Kahveci Mahallesi'nde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, görüntü kirliliğine sebep olan harabe binaların yıkımına başlandı.

Bünyan’da Kahveci Mahallesi’nde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, görüntü kirliliğine sebep olan harabe binaların yıkımına başlandı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ilçenin güvenliği ve estetiği ile ilgili: “İlçemizin güvenliği ve estetiği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahveci Mahallemizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, görüntü kirliliğine sebep olan harabe binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

