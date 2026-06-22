Bünyan'da kaçak av yapan kişiye suçüstü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avlandığı belirlenen 1 kişi suçüstü yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ekipleri, Bünyan ilçesindeki Süksün Genel Avlağı'nda yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 kişiyi yakaladı. Denetimlerde, şahsın usulsüz şekilde "kurak avı" yaptığı belirlendi. Avda kullanılan 2 top kıl tuzak, 1 adet ses cihazı ve 1 adet güç kaynağına, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında el konuldu. Yasa dışı avlandığı belirlenen kişi hakkında ekipler tarafından tutanak düzenlenirken, idari yaptırım kararı uygulandığı bildirildi.