Bünyan'da kaçak av yapan kişiye suçüstü

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avlandığı belirlenen 1 kişi suçüstü yakalandı.

Bünyan'da kaçak av yapan kişiye suçüstü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ekipleri, Bünyan ilçesindeki Süksün Genel Avlağı'nda yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 kişiyi yakaladı. Denetimlerde, şahsın usulsüz şekilde "kurak avı" yaptığı belirlendi. Avda kullanılan 2 top kıl tuzak, 1 adet ses cihazı ve 1 adet güç kaynağına, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında el konuldu. Yasa dışı avlandığı belirlenen kişi hakkında ekipler tarafından tutanak düzenlenirken, idari yaptırım kararı uygulandığı bildirildi.

Haber Merkezi

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