Bünyan'da kaçak kazı yapan 4 şahıs yakalandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yünören mahallesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Bünyan'da kaçak kazı yapan 4 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığınca Bünyan İlçesi Yünören Mahallesi Çağsak Mevkiinde Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda kaçak kazı yaptığı tespit edilen C.K., M.A., H.Y. ve Y.Ö. suçüstü yakalandı. Olay yerinde bulunan 2 adet spanzet aparatı, 4 adet spanzet, 3 adet spanzet ipi,1 adet ayaklı kriko (3 tonluk), 1 adet murç,1 adet el testeresi, 1 adet pense, 2 adet şişe ipi hidrolik kriko,1 adet kancalı bağlama zinciri, 2 adet araç gerdirme hubzuk zinciri, 1 adet kazma, 1 adet kürek,10 adet 1 metre (10x10 tahta) 2 adet 1 litrelik fren hidrolik yağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıslar, gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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