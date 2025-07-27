Bünyan'da Kalpleri Isıtan Buluşma: Engeller Birlikte Aşıldı

Yurt dışındaki gönüllü kuruluşların el birliğiyle temin ettiği araçlar, özel bir törenle sahiplerine ulaştırıldı. Almanya’dan El Ele Gönül Dostları Derneği Başkanı Dursun Karabel ve ekibi, Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt, Baydebir Yozgatlılar Birliği Derneği Başkanı Levent Gülten, Belçika Türk Federasyonu’ndan İmran Gülener ile Hollanda’daki Krosmedikal temsilcileri, dayanışmanın sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, “Bugün kalplere dokunduk, umutları yeşerttik,” ifadeleriyle toplumsal dayanışmanın altını çizdi. Etkinliğin sonunda araçlarına kavuşan engelli bireyler sevinç dolu anlar yaşarken; katılımcılar da dostluğun gücünü hissetti.

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolünden birçok isim de katılım sağladı. Başkan Metin’in sözleri etkinliği özetledi: “Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel yarınlara.”