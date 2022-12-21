Bünyan'da kapalı pazar yeri tartışması

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Bünyan'da kurulacak olan Kapalı Pazar yerinin, mevcut Pazar yerinin 3'te 1'ini karşılayamadığını bu durumun esnafı mağdur ettiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 21.12.2022 19:23
  • Güncelleme: 21.12.2022 19:23
  • 58
Bünyan'da kapalı pazar yeri tartışması

Özhan, “kapalı Pazar yeri mevcutta bulunan esnafımızı ve bu esnafımızın kullandığı alanların 3’te 1’ini bile karşılayamaz durumda.  Bu durumda Pazar yerinde 10-12 metrelik alanlarda ticaretini yürütmeye çalışan esnafımız, Kapalı Pazar yerindeki çekilişte 2-3 metrelik alanlara sıkıştırılmak zorunda kaldı” dedi. 


Bünyan ilçesinde yapılan Kapalı Pazar alanı için kura çekilişi yapıldı. Yapılan kura çekiminde bazı tartışmalar yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan açıklamalarda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut kurulu Salı pazarındaki esnafın kapalı Pazar yerine taşımak amacıyla yaklaşık 1 yıla yayılan bir zamanda kapalı Pazar yerinin inşa edildiğini söyleyen Özhan, “Fakat kapalı Pazar yeri mevcutta bulunan esnafımızı ve bu esnafımızın kullandığı alanların 3’te 1’ini bile karşılayamaz durumda.  Bu durumda Pazar yerinde 10-12 metrelik alanlarda ticaretini yürütmeye çalışan esnafımız Kapalı Pazar yerindeki çekilişte 2-3 metrelik alanlara sıkıştırılmak zorunda kaldı. Bu durum esnafımızın kapalı pazar yerinde ticaret yapmasının önünü tamamen kapattı. Birçok esnafımız burada alan açmaktansa ticareti ve pazarcılığı bırakmak niyetinde. Aynı zamanda Bünyan çarşısında kurulu olan Salı pazarının mevcut alandan kaldırılacak olması Bünyan çarşısının hareketten ve ticaretten yoksun bırakılmasına yol açacağı gibi, çarşının, Bünyan merkezinin, Bünyan ticaretinin adeta meydanda bitişine sebebiyet verecek” şeklinde konuştu. 

‘İLÇEMİZE FAYDA SAĞLAYACAK OLAN BİR YATIRIMA ALKIŞ TUTMAK İSTİYORUM’

Bünyan esnafının mevcut kapalı Pazar yerinin 2-3 katı büyüklüğüne getirilene kadar şu anda kullanılan Salı pazarının devam etmesini istediğini dile getiren Erhan, “Esnafımız öncelikle mevcut kapalı Pazar yerinin 2-3 katı büyüklüğüne getirilene kadar şu anda kullanılan Salı pazarının devamı yönünde karar verilmesini rica ediyor. Bünyan çarşısından kaldırılacak Salı pazarının yerine; çarşımızdaki esnafımızı öldürmeyecek, çarşımızdaki esnafımızı ayakta tutacak, hareketli kılacak, Bünyan çarşısında esnafı kepenk kapatmak zorunda bıraktırmayacak, nasıl bir çözüm bulabiliriz? Bu soruların cevabı bulunmalı. Bünyan’da veya bir başka ilçemizde atıl durumda kalmış kamu yatırımlarını istemiyorsak, biz bu planlamalar yapılırken esnafımızdan, halkımızdan görüş aldı alınması gerektiğini düşünüyoruz. İlgili odalardan fikir alınması gerektiği kanaatindeyiz. Bundan bir yıl önce Bünyan’da işlemeyen, çalışmayan, hiç çalıştırılmamış olan atıl vaziyette bırakılmış olan milyonluk kesimhaneden bahsetmiştik bugün de yine maalesef plansızlığın kurbanı olmak üzere gelen Bünyan kapalı pazar yeri ile karşı karşıyayız. Ben yapılan yatırıma alkış tutmak istiyorum ama planlı, düzenli yapılan, istişareler neticesinde ilçemize fayda sağlayacak olan bir yatırıma alkış tutmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi’nden Bünyan halkı adına, Bünyan esnafımız adına, Bünyan salı pazarı esnaf adına kapalı Pazar yerinin genişletilmesi ve kapalı pazar yeri genişletilene kadar Bünyan Salı pazarının devamını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Evinde oturup tapusunu alamayan mağdurlar var'

“Evinde oturup tapusunu alamayan mağdurlar var”

'Bootcamp Erciyes' başvuruları başladı

‘Bootcamp Erciyes’ başvuruları başladı

Ocak ayında, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak

Ocak ayında, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi

Hadsizlere Suç Duyurusu

Hadsizlere Suç Duyurusu

Kayserispor'un A takımı belli oldu

Kayserispor'un A takımı belli oldu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Bünyan'da kapalı pazar yeri tartışması

Bünyan’da kapalı pazar yeri tartışması

DAHA FAZLA
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: 'Biz tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin gelişimine önem veriyoruz'

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: 'Biz tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin gelişimine önem veriyoruz'

5 farklı hırsızlık olayının şüphelisi suçunu itiraf etti

5 farklı hırsızlık olayının şüphelisi suçunu itiraf etti

İki kişinin yanarak öldüğü kazaya karışan sanığa 6 yıl 15 gün hapis

İki kişinin yanarak öldüğü kazaya karışan sanığa 6 yıl 15 gün hapis

Savuma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'den Yunanistan'ı uyardı

Savuma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’den Yunanistan’ı uyardı

Bugün, en uzun gece

Bugün, en uzun gece