Bünyan'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, etkili olan kar yağışı sonrası tüm ekiplerin sahada titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, 'İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz sahada aralıksız görev başındadır. Kaldırımların açılması, yolların genişletilmesi ve tuzlama çalışmalarımız titizlikle sürdürülerek hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu ulaşımı için yoğun bir mesai harcanmaktadır' dedi.

Bünyan'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, etkili olan kar yağışı sonrası tüm ekiplerin sahada titizlikle çalıştıklarını belirtti. Başkan Metin, “İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz sahada aralıksız görev başındadır. Kaldırımların açılması, yolların genişletilmesi ve tuzlama çalışmalarımız titizlikle sürdürülerek hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu ulaşımı için yoğun bir mesai harcanmaktadır. Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması adına gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kıymetli hemşehrilerimizden de hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bünyan’ımız için sahadayız, görevimizin başındayız” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Spor A.Ş. Tesislerinde 842 bin sporsever bir araya geldi
Spor A.Ş. Tesislerinde 842 bin sporsever bir araya geldi
Başkan'dan Sivas Caddesi Esnafına Tatlı İkramı
Başkan'dan Sivas Caddesi Esnafına Tatlı İkramı
Kayseri'de Dirençli Kent Farkındalık Çalışmaları
Kayseri'de Dirençli Kent Farkındalık Çalışmaları
Kocasinan Akademi ile İstihdama ve Aile Ekonomisine Destek
Kocasinan Akademi ile İstihdama ve Aile Ekonomisine Destek
Başkan Büyükkılıç'tan Kaymakamlara Ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Kaymakamlara Ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Bülteni: Eleştiriler ve Beklentiler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Dijital Bülteni: Eleştiriler ve Beklentiler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!