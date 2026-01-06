Bünyan'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, etkili olan kar yağışı sonrası tüm ekiplerin sahada titizlikle çalıştıklarını belirtti. Başkan Metin, “İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz sahada aralıksız görev başındadır. Kaldırımların açılması, yolların genişletilmesi ve tuzlama çalışmalarımız titizlikle sürdürülerek hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu ulaşımı için yoğun bir mesai harcanmaktadır. Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması adına gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kıymetli hemşehrilerimizden de hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bünyan’ımız için sahadayız, görevimizin başındayız” açıklamalarında bulundu.