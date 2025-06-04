Bünyan'da kaza: 3 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen kazada E.G.(25) ağır yaralanırken araçta bulunan C.K. (32) ve C.K.(34) hafif yaralandı.

Bünyan'da kaza: 3 yaralı

Kayseri'de sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Karatay yakınlarında bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, araç sürücüsü E.G.(25) ağır yaralanırken araçta bulunan C.K. (32) ve C.K.(34) hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazanın bulunduğu yolda trafik bir süre aksadı.

Haber Merkezi

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