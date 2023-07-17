Bünyan'da Kilit Parke Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Bünyan Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern, estetik bir görünüme kavuşması ve ulaşımın sağlıklı ve sorunsuz şekilde sağlanması için yürütülen kilitli parke yol yapım çalışmaları, Topsöğüt Mahallesinde aralıksız devam ediyor.

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, burada yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, yol yapım çalışmalarının diğer mahallelerde de devam edeceğini aktardı.