Bünyan'da korkutan yangın

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

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  • 22.04.2023 09:58
  • Güncelleme: 22.04.2023 10:11
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Bünyan'da korkutan yangın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Öte yandan, bina sakinleri tedbir amaçlı belediye misafirhanelerine yerleştirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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