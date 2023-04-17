Bünyan'da mezarlıklar temizlendi

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehitlik başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı.

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  • 17.04.2023 18:08
  • Güncelleme: 17.04.2023 19:49
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Bünyan'da mezarlıklar temizlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; şehitlik başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı.

İlçede bulunan şehitlik ve mezarlıklarda her yıl düzenli ve periyodik şekilde gerçekleştirilen bakım, temizlik, ağaç budama, çim ve yabani ot biçme çalışmalarının yanı sıra yine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları başta olmak üzere özel günler öncesinde gerçekleştirilen bakım, onarım, tadilat ve temizlik çalışmaları Ramazan Bayramı öncesi tamamlanarak halkın ziyareti için hazır hale getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; “Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mezarlıklar içerisinde kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizlenerek bakımları yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.

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İHA

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