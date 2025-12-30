Bünyan'da öğrencilere karaçam tohumu dağıtıldı

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek, karaçam tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Metin, 'Doğaya sahip çıkan, çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirmek adına yapılan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor çocuklarımızın attığı her tohumun yarınlara nefes olacağına yürekten inanıyorum' dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İlçe Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, İlçe Tarım Müdürü Zeki Büyüktanır ve Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy, Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek karaçam tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Doğaya sahip çıkan, çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirmek adına yapılan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor; çocuklarımızın attığı her tohumun yarınlara nefes olacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda okulumuzda kurulan Kızılay Kan Bağış Merkezi’ni de ziyaret ederek gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ettik. Dayanışmanın ve iyiliğin en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı çalışmaya katkı sunan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Birlikte üretiyor, birlikte yeşertiyor, birlikte yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

