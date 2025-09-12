Bünyan'da otomobil traktörle çarpıştı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Kayseri-Malatya kara yolunun Çakıllıpınar mevkiinde yaşanan trafik kazası, bölge halkını endişeye sevk etti. Bir traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bünyan'da otomobil traktörle çarpıştı

Olayın ardından bölgeye hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yol kenarında yaşanan bu beklenmedik çarpışma, bir kez daha trafik güvenliğinin önemini hatırlattı.

 

 

Melikgazi'den 15'den Fazla Sağlık Ocağı: Germir'de ASM ve 112 Acil İstasyonu Açıldı
ERÜ'de Bağışlanan Cihazlar ve Yenilenen Bölümlerle Sağlıkta Yeni Bir Dönem Başladı
Yeşilhisar Tarihi Hamamı'nda Restorasyon Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Tarım sigortasında primler ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek
Kayseri- İstanbul arasında 132 noktada radar uygulaması
Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz FETÖ davasından 2'nci kez beraat etti
