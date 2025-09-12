Bünyan'da otomobil traktörle çarpıştı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Kayseri-Malatya kara yolunun Çakıllıpınar mevkiinde yaşanan trafik kazası, bölge halkını endişeye sevk etti. Bir traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yol kenarında yaşanan bu beklenmedik çarpışma, bir kez daha trafik güvenliğinin önemini hatırlattı.