Bünyan'da sıcak havalardan ortaya çıkan akrepler vatandaşı tedirgin etti

 Kayseri Bünyan ilçesinde sıcak ve nemli havalar sebebiyle görülen akrepler vatandaşları tedirgin etti.

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  • 13.08.2023 14:36
  • Güncelleme: 13.08.2023 14:36
Bünyan'da sıcak havalardan ortaya çıkan akrepler vatandaşı tedirgin etti

Ülkede ve kentte sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor.  Sıcak ve nemli hava şartları zararlı böcek ve haşere sayılarında artmaya, üreme ve metabolizmalarında hızlanmaya sebep oluyor. Bu nedenle sıcak hava şartlarına sahip Bünyan ilçesinde akrep türü böceklerde artış görüldü. Böceklerin sayılarındaki artış, ilçedeki vatandaşlarda paniğe sebep oldu.

1ha

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