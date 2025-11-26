Bünyan'da 'Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı' hizmete açıldı
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin Bünyan’da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’nın hizmete açıldığını duyurdu. Başkan Metin: “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda, Bünyan’ımızda “Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı” hizmete açılmıştır. İlçemizde başıboş veya bakıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarını, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Zabıta Müdürlüğümüze teslim edebilirsiniz. Ekiplerimiz, tüm süreçleri titizlikle takip etmektedir. Sokak hayvanlarının korunması, güvenli bir ortamda yaşamaları için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.