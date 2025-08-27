Bünyan'da 'Tarla Günü' etkinlikleri

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen 'Tarla Günü' etkinliklerine katılan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 'Üretimin ve toprağın değerini bilen, alın teriyle ilçemize bereket katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz' dedi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde düzenlenen “Tarla Günü” etkinliklerine, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, MHP Bünyan İlçe Başkanı Mustafa Göktaş ve Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak katıldı. Başkan Metin, etkinlik vesilesiyle çiftçilere teşekkür ederek, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti. Başkan Metin, “Etkinlik vesilesiyle kıymetli çiftçilerimizle bir araya gelerek hem bereketli bir sezon temennilerinde bulunduk hem de tarımsal üretimimizi geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaları yakından görme fırsatı elde ettik. Üretimin ve toprağın değerini bilen, alın teriyle ilçemize bereket katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

