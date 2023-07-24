Bünyan'da trafik kazası: 3 yaralı
Kayseri'de araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 24.07.2023 10:37
- Güncelleme: 24.07.2023 10:37
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Kaza, Bünyan ilçesine bağlı Karatay Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç yoldan çıktı ve araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralılar hastaneye sevk edilirken jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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