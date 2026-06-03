Bünyan'da ücretsiz kamp-karavan buluşması
Bünyan Belediyesi tarafından 5-6-7 Haziran tarihlerinde ücretsiz bir şekilde kamp-karavan buluşması gerçekleştirilecek.
Bünyan Belediyesi, 5-6-7 Haziran tarihlerinde kamp-karavan buluşması etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte, açık hava sineması, konserler ve çeşitli etkinlikler yapılacak. Pınarbaşı Mesire Alanı, kamp ve karavan tutkunları bir araya getirecek.
Etkinlik kapsamında 5 Haziran Cuma günü açık hava sineması, çeşitli yarışmalar, 6 Haziran Cumartesi günü aktivite grubu etkinlikleri, konser programları, yarışmalar, 7 Haziran Pazar günü ise doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek.