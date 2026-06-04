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Bünyan'da yabani ot ve çevre temizliği çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyan'da yabani ot ve çevre temizliği çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçe genelinde çevre kirliliğine sebep olan yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemleri titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Metin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İlçemiz genelinde çevre kirliliğine neden olan unsurların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerine devam ederek vatandaşlarımıza daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Bünyan sunmak için gayretle çalışıyor. İlçemizin her noktasında çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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