Bünyan'da yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
Bünyan ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan taşkında bir binanın istinat duvarı yıkıldı.
- 10.06.2023 21:14
- Güncelleme: 10.06.2023 21:14
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Kayseri’de devam eden yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün boyunca yer yer şiddetini artıran yağış nedeniyle kent genelinde zaman zaman taşkınlar meydana geldi. Bünyan ilçesinde de öğleden sonra şiddetini artıran yağmur nedeniyle Camikebir Mahallesi’nde istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
1ha
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