Bünyan'da Yaya Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Bünyan İlçesinde Gergeme mahallesinden başlayarak Fatih mahallesine kadar devam eden ve okul bölgesi olması nedeniyle öğrencilerin de yoğun olarak kullandığı bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 20.12.2022 09:59
  • Güncelleme: 20.12.2022 10:17
  • 46
Bünyan'da Yaya Yolu Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan İlçesinde Gergeme mahallesinden başlayarak Fatih mahallesine kadar devam eden ve okul bölgesi olması nedeniyle öğrencilerin de yoğun olarak kullandığı bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışma ile bir yandan trafikte oluşabilecek tehlike ve sorunların önüne geçilirken bir yandan Bünyan girişinin çehresi modern ve estetik bir görüntüye kavuşturuluyor. Çalışmalara Bünyan merkezinde ve çevre mahallelerde birçok farklı alanda devam edildiğini belirten Belediye Başkanı Özkan Altun; "Bünyan Belediyesi ekiplerimiz birçok farklı bölgede ve asfalt, yaya yolu, bordür, parke gibi birçok farklı alanda çalışmaları kış şartlarına rağmen sürdürüyor. Başlattığımız çalışmaları yağışlar yoğunlaşmadan tamamlayarak sonraki dönemde belirlediğimiz ve planladığımız bölgeleri de tamamlayarak Bünyan’ımız ulaşım sorunlarını tamamen bitirmeyi hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

'Türkiye Yüzyılı Sanayinin Yüzyılı Olacak'

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Başkan Yalçın Kayseri OSB'nin Taleplerini İletti

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Tüketici güven endeksi 75,6 oldu

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

FIFA'nın 2026 formatı değişecek

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayserili mobilyacılara 1 milyon liraya kadar destek verilecek

Kayseri'de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

Kayseri’de en çok ölüm, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı gerçekleşti

DAHA FAZLA
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

Kayseri kent merkezine sezonun ilk karı yağdı

2023 resmi ve dini günler Tatiller hangi günlere denk geliyor?

2023 resmi ve dini günler; Tatiller hangi günlere denk geliyor?

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

'Çocuklarımıza İyilik Örün'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'

Başkan Akay: 'Başarılı bir kampanya yaşadık'