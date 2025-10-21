  • Haberler
Bünyan'da Yeni Bir Sosyal Mekan: Değirmen Restoran Yakında Açılıyor

Bünyan'da inşaatı süren Değirmen Restoran projesinde sona gelindi. Proje, modern mimarisiyle doğal dokuyu bir araya getirerek, bölgeye sosyal ve turistik bir canlılık kazandırmayı hedefliyor.

Açıklamalara göre, Değirmen Restoran, vatandaşların aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği, doğanın içinde huzurlu bir yaşam alanı sunacak. Su sesi ve yeşil manzaralar eşliğinde tasarlanan bu mekan, Bünyan’ın sosyal yaşamına önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Bünyan'ın sosyal ve turistik potansiyelinin artması bekleniyor.

Haber Merkezi

