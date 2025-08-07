Bünyan’dan Avrupa’ya Uzanan başarı: AB Horizon Projesine ön onay alındı

  • Haberler
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Belediyesi ile Ziraat Odası'nın ortaklaşa hazırladığı ve Belgrad merkezli yürütülen AB Horizon Projesi'nin ön onay alarak uluslararası boyutta aşama kaydettiğini belirterek: 'Bu adım, Bünyan'ın sadece yerel ölçekte değil, uluslararası alanda da söz sahibi olabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur' dedi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesi, Avrupa Birliği’nin Horizon Projesi kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Bünyan Belediyesi ile Ziraat Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü proje, AB tarafından ön onay alarak bir sonraki aşamaya geçti. Projenin bütçe teslimi de tamamlandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin bu projeyle, Bünyan’ın Avrupa Birliği projelerinde aktif rol alması ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmesi hedeflendiğini belirtti. Başkan Metin: “Bünyan’dan Avrupa’ya Uzanan Bir Başarı Adımı! Sırbistan-Belgrad merkezli yürütülen Avrupa Birliği Horizon Projesi kapsamında, Bünyan Belediyesi ile Bünyan Ziraat Odası ortaklığında hazırlanan projemiz, Avrupa Birliği tarafından ön onay alarak önemli bir aşamayı geride bırakmıştır. Projenin en kritik adımlarından biri olan bütçe teslim süreci, dün itibarıyla başarıyla tamamlanmıştır. Teslim süreci, AB Uluslararası Proje Koordinatörü Birsen Demirtop, Proje Müdürümüz Dr. Feyza Somtaş Lekesizcan, Belediye Başkan Yardımcımız Yaşar Çakmak ve Ziraat Odası Başkanımız Lütfü Özsolak eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu önemli adım, Bünyan’ın sadece yerel ölçekte değil, uluslararası alanda da söz sahibi olabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Tarım, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik temelli bu projeyle, ilçemizin Avrupa Birliği projelerinde aktif rol alması ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmesi hedeflenmektedir. Bünyan’ın geleceği için atılan bu güçlü adımda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, sürecin ilçemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

