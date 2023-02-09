Bünyan, deprem bölgesi için tek yürek oldu

Bünyan Belediye Fırını, 2 gündür gece gündüz ekmek, simit, açma ve poğaça üretimi yaparak ilçedeki toplanma noktalarına ve afet bölgelerine aralıksız dağıtım yapıyor.

İlçe genelindeki tüm fırınlar da gece gündüz üretim yaparak ekmek, simit, poğaça ve açma gibi önemli gıda malzemelerinin deprem bölgelerine ulaşmasına destek oluyor.