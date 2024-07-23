Bünyan Devlet Hastanesi'nde mamografi cihazı hizmete başladı

Hayırsever Uslu Ailesinin merhum Sermin Uslu anısına Bünyan Devlet Hastanesi’ne bağışladığı mamografi cihazı, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Selahattin Metin, Hastane Başhekimi Dr. Nuri Çakır, ilçe protokolü ve hayırseverlerin katılımı ile gerçekleşen törenle hizmete sunuldu.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Başhekim Çakır; "Hayırseverlerimizin desteği ile hastanemizde sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Kendilerine sağlık hizmetlerine verdikleri bu anlamlı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Hastanemize bağışlanan mamografi cihazı meme kanserinin erken teşhisinde kullanılan en önemli görüntüleme yöntemidir. Her yaştaki kadına tıbbi gereklilik halinde mamografi uygulaması yapılabilir ancak yakınması olmayan hastaların da 35-40 yaş aralığında en az 1 kez mamografi yaptırması öngörülmektedir. Hiçbir şikayeti olmayan kadınların yaşlarına uygun yıllık takipler yaptırması, meme kanserine karşı tek yoldur. Hastanemizde sunulmaya başlanan bu hizmet risk grubundaki kadınlara daha hızlı ulaşmamızı sağlayarak kanserle mücadelemizi daha etkin hale getirecek. İlçemizde ki tüm kadınlarımız adına Hayırsever Uslu Ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.