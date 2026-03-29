  • Haberler
  • Gündem
  • Bünyan Esnaf Odası'nda Muhammed Mustafa Erkılıç dönemi

Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda, 3 listenin yarıştığı seçimi Muhammed Mustafa Erkılıç kazandı.

Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurul toplantısı, Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır yaptı. Genel Kurul'a TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, oda başkanları ve oda üyeleri katıldı. Başkan Odakır, gündem maddelerini aktararak üyelerin oyuna sundu ve maddeler oy birliği ile kabul edildi. Maddelerin ardından geçilen seçimlerde üç liste üyelerin oylarına talip oldu. Seçimin sonucunda oyların çoğunluğunu alan Muhammed Mustafa Erkılıç odanın yeni dönem başkanı olarak seçildi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Erkılıç'ı tebrik ederek toplantının hayırlı olmasını diledi.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!