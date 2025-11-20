  • Haberler
  • Gündem
  • Bünyan Fen Lisesi'nde halı atölyesi ve kütüphane açıldı

Bünyan Fen Lisesi'nde halı atölyesi ve kütüphane açıldı

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin Bünyan Fen Lisesi'nde faaliyete geçen kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini ve halı atölyesi açılışına katıldıklarını belirterek, 'Eğitime, kültüre ve gençlerimize değer katan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz için durmadan, hep birlikte çalışıyoruz' dedi.

Bünyan Fen Lisesi'nde halı atölyesi ve kütüphane açıldı

Bünyan Fen Lisesi’nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak katılım sağladı. Öte yandan Ali Benderli adına okulda faaliyete geçen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. 
Son olarak, Bünyan halılarının yaşatılacağı halı atölyesi de açıldı. Başkan Metin, ”Eğitime, kültüre ve gençlerimize değer katan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz için durmadan, hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 'Güvenilir Gıda' için denetimler sürüyor
Kayseri’de “Güvenilir Gıda” için denetimler sürüyor
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Mehmet Türkmen yönetecek
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Mehmet Türkmen yönetecek
Motorin 60 lirayı solladı: 61 lira 52 kuruş
Motorin 60 lirayı solladı: 61 lira 52 kuruş
Başkan Özsoy, 'Suça sürüklenen çocukların yargılamaları çocuk psikolojisine uygun olarak devam etmeli'
Başkan Özsoy, “Suça sürüklenen çocukların yargılamaları çocuk psikolojisine uygun olarak devam etmeli”
A Millilerin play-off rakibi belli oldu
A Millilerin play-off rakibi belli oldu
Bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Erciyes 38 FK'li sporcuların cezası belli oldu
Bahis gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Erciyes 38 FK’li sporcuların cezası belli oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!