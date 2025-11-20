Bünyan Fen Lisesi'nde halı atölyesi ve kütüphane açıldı
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin Bünyan Fen Lisesi'nde faaliyete geçen kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini ve halı atölyesi açılışına katıldıklarını belirterek, 'Eğitime, kültüre ve gençlerimize değer katan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz için durmadan, hep birlikte çalışıyoruz' dedi.
Bünyan Fen Lisesi’nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak katılım sağladı. Öte yandan Ali Benderli adına okulda faaliyete geçen kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Son olarak, Bünyan halılarının yaşatılacağı halı atölyesi de açıldı. Başkan Metin, ”Eğitime, kültüre ve gençlerimize değer katan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz için durmadan, hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.