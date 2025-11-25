Bünyan Halısı Malezyalılara Tanıtıldı

Bünyan ilçesi, Malezya'dan gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı. Ziyaret kapsamında, ilçenin doğal güzellikleri, kültürü ve özellikle Bünyan Halısı tanıtıldı.

Misafirlere, Bünyan halısının kadim kültürü ve ince el emeği hakkında bilgi verildi. Ziyaret anısına, katılımcılara Bünyan halısı hediye edildi. Ayrıca, Birinci Cam Seyir Terası ve Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’nde ilçenin doğal ve kültürel güzellikleri paylaşıldı.

Bu tür buluşmaların, Bünyan'ın tarihini, kültürünü ve geleneksel değerlerini dünyaya tanıtma açısından önemli olduğu vurgulandı.

