Bünyan Hamamı açıldı
Bünyan Belediyesi tarafından yapılan duyuruda haftanın 7 günü hizmet verecek olan Bünyan Hamamı, hizmete açıldı.
Bünyan Hamamı, yapılan restorasyon ve bakım çalışmalarının ardından hizmete açıldı. İçerisinde hamam saunası ve buhar odası bulunan hamam haftanın 7 günü hizmet verecek.
Bünyan Belediyesi’nden yapılan duyuruda; “Hamamımız hizmete açılmıştır. Açılışa özel 15 Eylül’e kadar giriş ücreti sadece 200 TL. Hemşehrilerimizi modern ve ferah ortamıyla hizmete giren hamamımıza bekliyoruz” denildi.
Bünyan Hamamının hizmet vereceği saatler ise şu şekilde;
Kadınlar Günü
Pazartesi – Cuma: 09.00 – 19.00
Erkekler Günü
Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar: 09.00 – 19.00
Temizlik Günü
Çarşamba 12.00 – 19.00
İhtiyaç Sahipleri İçin
Çarşamba 09.00 – 12.00 Ücretsiz Hizmet