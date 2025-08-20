Bünyan Hamamı açıldı

Bünyan Belediyesi tarafından yapılan duyuruda haftanın 7 günü hizmet verecek olan Bünyan Hamamı, hizmete açıldı.

Bünyan Hamamı açıldı

Bünyan Hamamı, yapılan restorasyon ve bakım çalışmalarının ardından hizmete açıldı. İçerisinde hamam saunası ve buhar odası bulunan hamam haftanın 7 günü hizmet verecek.

Bünyan Belediyesi’nden yapılan duyuruda; “Hamamımız hizmete açılmıştır. Açılışa özel 15 Eylül’e kadar giriş ücreti sadece 200 TL. Hemşehrilerimizi modern ve ferah ortamıyla hizmete giren hamamımıza bekliyoruz” denildi.

Bünyan Hamamının hizmet vereceği saatler ise şu şekilde;

Kadınlar Günü
Pazartesi – Cuma: 09.00 – 19.00
Erkekler Günü
Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar: 09.00 – 19.00
Temizlik Günü
Çarşamba 12.00 – 19.00
İhtiyaç Sahipleri İçin
Çarşamba 09.00 – 12.00 Ücretsiz Hizmet

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurtlarında Kayıtları Başladı
İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurtlarında Kayıtları Başladı
Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem
Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem
Başkan Palancıoğlu, 'Kayseri'de yatay mimari örneğini ilk biz hayata geçirdik'
Başkan Palancıoğlu, “Kayseri’de yatay mimari örneğini ilk biz hayata geçirdik”
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 'Uzlaşamadık, sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Uzlaşamadık, sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık”
Bünyan Hamamı açıldı
Bünyan Hamamı açıldı
Mutlu Yuvaya İlk Adım, Kar Tanesi Gelinlik Evi'nde Atılıyor
Mutlu Yuvaya İlk Adım, Kar Tanesi Gelinlik Evi’nde Atılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!